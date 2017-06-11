В Мексике мощный порыв ветра унёс надувной замок с детьми

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

28 мая в в Сан-Луис-Потоси, Мексика внезапно налетевший порыв ветра подхватил надувной замок в котором играли дети. Сперва замок сдуло на несколько метров, а затем он перелетел через стену и оказался на стоянке.