В Мексике мощный порыв ветра унёс надувной замок с детьми

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

28 мая в в Сан-Луис-Потоси, Мексика внезапно налетевший порыв ветра подхватил надувной замок в котором играли дети. Сперва замок сдуло на несколько метров, а затем он перелетел через стену и оказался на стоянке.

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