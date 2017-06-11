Стихотворный баттл: в Думе ответили Порошенко другими строками Лермонтова

Российские парламентарии отреагировали на заявления президента Украины Петра Порошенко, который после вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом попрощался с «империей» словами Лермонтова - «Прощай, немытая Россия». В Думе посоветовали вспомнить, что в момент написания этих строк Украина была частью империи. А в Совете Федерации призвали не упоминать имя поэта всуе, передает РИА «Новости».

Порошенко вечером в субботу поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве. В своей речи политик процитировал строки «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». К россиянам он обратился с цитатой из стихотворения Александра Пукина «К Чаадаеву»: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена». Вместо «наши» Порошенко сказал «ваши».

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил РИА «Новости»: «Раз уж он позволил себе такую вольницу и отнес слова Лермонтова к России и слова Пушкина к России, в которую вообще входила тогда Украина - ведь Украина тогда входила в Российскую империю, - то я бы их в полной мере (отнес) к самому Порошенко».

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Калашников заявил, что украинские власти доведут до «прощай» свое государство, которое «уже поделено на части».

В Совете Федерации слова Порошенко прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Прощание Порошенко с Россией строками из Лермонтова и Пушкина получилось «странное», полагает он.

Он напомнил другие строки Лермонтова, который сравнивал Европу с умирающим гладиатором: «Не так ли ты, о европейский мир, когда-то пламенных мечтателей кумир, к могиле клонишься бесславной головою, измученный в борьбе сомнений и страстей, без веры, без надежд - игралище детей, осмеянный ликующей толпою».

Сенатор отметил: «Я вовсе не собираюсь утверждать, что в 1836 году он предвидел нынешние европейские катаклизмы. Просто, господин Порошенко, не надо вспоминать великие имена всуе».

В полночь 11 июня украинцы получили право на безвизовый въезд в страны Евросоюза. «Безвиз» был одним из самых растиражированных предвыборных обещаний Порошенко.







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