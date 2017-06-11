Трамп отложил визит в Британию из-за риска протестов

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп отложил визит в Великобританию из-за возможных акций протестов британцев.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на советника премьер-министра Британии Терезы Мэй, присутствовавшего при телефонном разговоре двух лидеров.

По его словам, американский президент заявил, что отложит поездку до тех пор, пока не получит поддержки британской общественности.

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Таким образом, отмечает издание, Трамп фактически отложил свой визит на какое-то время.

Советник добавил, что его заявление удивило Мэй.

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