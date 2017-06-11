Трамп отложил визит в Британию из-за риска протестов

Президент США Дональд Трамп отложил визит в Великобританию из-за возможных акций протестов британцев.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на советника премьер-министра Британии Терезы Мэй, присутствовавшего при телефонном разговоре двух лидеров.

По его словам, американский президент заявил, что отложит поездку до тех пор, пока не получит поддержки британской общественности.

Реклама

Таким образом, отмечает издание, Трамп фактически отложил свой визит на какое-то время.

Советник добавил, что его заявление удивило Мэй.

Еще по этой теме