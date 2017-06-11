Иран: Есть доказательства поддержки ИГИЛ Америкой

Иран заявил о доказательствах поддержки террористической организации «Исламское государство» Америкой, передает агентство Fars.

Как сказал заместитель начальника штабов армии Ирана Мостафа Изади, Тегеран располагает прямыми доказательствами.

«Как ранее заявлял верховный лидер исламской революции (аятолла Хаменеи), мы обладаем документами и информацией, которая свидетельствует о прямой поддержке американским империализмом этого отвратительного течения (ИГИЛ) в регионе», - заявил генерал.

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Ранее спикер иранского парламента Али Лариджани заявил, что США не только спонсируют ИГИЛ, но и являются «самым большим ИГИЛ».

На минувшей неделе десять стран разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив в финансировании терроризма.

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