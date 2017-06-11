Россиянина осудили за перепост видео про Украину

Калужский районный суд России приговорил горожанина Романа Гришина к 320 часам обязательных работ за возбуждение ненависти и вражды, сообщает Радио Свобода со ссылкой на юриста правозащитного центра «Мемориал» Дениса Шедова.

Причиной уголовного преследования Гришина стал его перепост в соцсети в 2014 году музыкального ролика, критикующего политику властей России на юго-востоке Украины.

17 ноября 2016 года к Гришину на работу явились сотрудники ФСБ в масках и спецэкипировке. Основным предметом беседы с представителями ФСБ были регулярные поездки Гришина в Украину. Его спрашивали, в частности, почему он фотографируется на Майдане.

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Гришин подчеркивал, что посещал страну как турист, гостил у друзей и ни с какими организациями в Украине не работал.

Отмечается, что он является филологом, корректором, и подобное внимание ФСБ для него стало шоком.

Ранее ЛГБТ-активистку из Краснодара Нину Соловьеву за этот же ролик арестовали на 10 суток – ее действия были квалифицированы в рамках КоАП.

Напомним, в российской Госдуме рассмотрят законопроект, ограничивающий возможность легального использования средств обхода блокировок сайтов, включая анонимайзеры и VPN-сервисы.

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