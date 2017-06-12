В Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США

Жители Пуэрто-Рико на референдуме определили новый политический статус острова, проголосовав за вхождение в состав США в качестве 51 штата, передает Reuters.

Исход референдума должен быть юридически закреплен решением Конгресса. Минюст США не поддержал проведение голосования.

Напомним, на референдуме жителям Пуэрто-Рико предлагалось выбрать новый политический статус острова из трех вариантов: штат США, статус свободно ассоциированной территории или статус «неинкорпорированной организованной территории», который остров сохраняет за собой на данный момент.

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Согласно результатам голосования, более 97% пуэрториканцев высказались за присоединение к США, 1,5% высказались за статус свободно ассоциированной территории и лишь 1,32% захотели сохранить действующий статус острова. Процент явки составил всего 23%.