В Париже неизвестный бросил в ресторан «коктейль Молотова»

В воскресенье вечером неизвестный бросил «коктейль Молотова» в ресторан в северном пригороде Парижа Обервилье, сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на французские СМИ.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 12 человек, включая шестерых правоохранителей. У представителей полиции ранения оказались несерьезными, тогда как среди посетителей трое получили крайне серьезные ожоги. Их вертолетом доставили в больницу неподалеку.

Стражи порядка пока не делали официальных комментариев относительно того, является ли произошедшее атакой или у преступника были иные мотивы.

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Между тем местный журналист Клеман Лано на своей странице в Twitter рассказал, что поджог мог быть частью ограбления и никак не связан с международным терроризмом.

VIDÉO - Un restaurant visé par des cocktails Molotov et détruit à #Aubervilliers : 12 blessés dont 2 graves. pic.twitter.com/zVzYXspVLA— Clément Lanot (@ClementLanot) 11 июня 2017 г.

На место инцидента оперативно стянулись около 50 пожарных. По словам очевидцев, возле ресторана находилось около 15 автомобилей экстренных служб.

Как уточняется, ресторан, куда была брошена зажигательная смесь, располагается на первом этаже пятиэтажного здания.





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