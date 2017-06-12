В Британии огласили состав нового правительства

В Лондоне в воскресенье огласили состав нового правительства Британии, которое, по последней информации, изменилось мало. Большинство позиций, включая секретаря Казначейства (министра финансов) Филипа Хаммонда, министра образования Джастину Грининг и министра иностранных дел Бориса Джонсона, остались неизменными, сообщает Русская служба ВВС. При этом, как подчеркивает Reuters, за считанные дни до начала переговоров по Brexit остается неясным, как потеря большинства в парламенте повлияла на позицию премьера Терезы Мэй, которая ранее объявила себя сторонницей жесткого сценария расставания с Евросоюзом.

Сообщается, что Дэвид Гок стал министром труда и пенсий. Ранее он был заместителем руководителя казначейства. Дэмиан Грин, знакомый с Мэй уже около 40 лет, стал кабинет-министром вместо другого консерватора Бена Гаммера, не проработавшего на своем посту и двух лет.

Досрочные парламентские выборы в Британии были объявлены премьер-министром Терезой Мэй для усиления большинства правящей партии в парламенте, однако привели к противоположному результату: консерваторы остались самой крупной партией в нижней палате, однако потеряли 12 мандатов, а вместе с ними и парламентское большинство, необходимое для проведения решений.

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В союзники консерваторы хотят взять Демократическую юнионистскую партию (DUP) Северной Ирландии.

Эта консервативная правоцентристская партия популистского толка выступает под националистическими лозунгами.

Она также выступает против абортов и однополых браков.

Министр обороны Майкл Фэллон заявил, что в целом поддерживает договоренности между партиями, однако не согласен с позицией североирландской партии по вопросам гей-браков.

Пока остается неясным, какую именно форму примет соглашение между партиями.

Экс-министр финансов назвал Мэй «живым трупом»

Бывший министр финансов в правительстве Кэмерона Джордж Осборн весьма резко отозвался о Терезе Мэй, назвав ее «живым трупом» и предположив, что ее дни в качестве главы британского кабинета сочтены.

Уйдя в отставку в прошлом году, Осборн стал недавно главным редактором газеты London Evening Standard, принадлежащей Евгению Лебедеву - сыну бизнесмена и экс-депутата Госдумы Александра Лебедева, отмечает ВВС.

Он считает, что Мэй ошиблась в поиске союзников вне партии: «Рядовые члены парламента от Консервативной партии, утратившие в результате недавних выборов свои места, не могут простить этого премьер-министру, которая не сделала ни малейшей попытки вступить с ними в диалог».

Осборн считает, что нынешний министр иностранных дел Борис Джонсон ведет борьбу за то, чтобы сменить Терезу Мэй на посту лидера партии и стать премьер-министром. Сам Джонсон отвергает подобные предположения, заявляя о поддержке Мэй.

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