Airbus разрабатывает истребитель нового поколения

Европейский авиастроительный концерн Airbus объявил о том, что разрабатывает истребитель нового поколения. Об этом заявил глава военного подразделения компании Фернандо Алонсо в интервью изданию Handelsblatt.

«Мы уже работаем в Германии и Испании над отдельными компонентами. Проект отчасти финансируется правительствами нескольких стран, и мы надеемся на увеличение бюджета», – сказал Алонсо.

По его словам,

истребитель будет представлять собой целую систему, совмещающую характеристики боевого самолета, дрона, спутника и командной точки.

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«Мы надеемся, что к нам присоединится и Франция. Мы в Европе должны все делать вместе, пространства для двух или трех различных систем не осталось», – подчеркнул Алонсо.

Новый истребитель, пока фигурирующий под названием Future Combat Air System, может заменить как до сих пор производящийся истребитель Eurofighter Typhoon, так и уже снятый с производства Tornado.

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