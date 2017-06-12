Airbus разрабатывает истребитель нового поколения

Новый самолет должен заменить истребитель Eurofighter Typhoon
 

Новый самолет должен заменить истребитель Eurofighter Typhoon. Фото: REUTERS/Scanpix

Европейский авиастроительный концерн Airbus объявил о том, что разрабатывает истребитель нового поколения. Об этом заявил глава военного подразделения компании Фернандо Алонсо в интервью изданию Handelsblatt.

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«Мы уже работаем в Германии и Испании над отдельными компонентами. Проект отчасти финансируется правительствами нескольких стран, и мы надеемся на увеличение бюджета», – сказал Алонсо.

По его словам,

истребитель будет представлять собой целую систему, совмещающую характеристики боевого самолета, дрона, спутника и командной точки.

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«Мы надеемся, что к нам присоединится и Франция. Мы в Европе должны все делать вместе, пространства для двух или трех различных систем не осталось», – подчеркнул Алонсо.

Новый истребитель, пока фигурирующий под названием Future Combat Air System, может заменить как до сих пор производящийся истребитель Eurofighter Typhoon, так и уже снятый с производства Tornado.

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