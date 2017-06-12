Airbus разрабатывает истребитель нового поколения

Европейский авиастроительный концерн Airbus объявил о том, что разрабатывает истребитель нового поколения. Об этом заявил глава военного подразделения компании Фернандо Алонсо в интервью изданию Handelsblatt.
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«Мы уже работаем в Германии и Испании над отдельными компонентами. Проект отчасти финансируется правительствами нескольких стран, и мы надеемся на увеличение бюджета», – сказал Алонсо.
По его словам,
истребитель будет представлять собой целую систему, совмещающую характеристики боевого самолета, дрона, спутника и командной точки.
«Мы надеемся, что к нам присоединится и Франция. Мы в Европе должны все делать вместе, пространства для двух или трех различных систем не осталось», – подчеркнул Алонсо.
Новый истребитель, пока фигурирующий под названием Future Combat Air System, может заменить как до сих пор производящийся истребитель Eurofighter Typhoon, так и уже снятый с производства Tornado.Еще по этой теме