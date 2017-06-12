В регионах России начались задержания участников антикоррупционных акций

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS

В российских городах 12 июня начались акции протеста антикоррупционной направленности. Активисты вышли на улицы городов Алтая, Татарстана, Сибири и Дальнего Востока. СМИ сообщают о первых задержаниях.

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В Хабаровске санкционированный митинг прошел без нарушений. Митингующие выступали в течение часа и спокойно разошлись. В Южно-Сахалинске состоялся пикет, никаких инцидентов не зафиксировано, передает ТАСС.

В Благовещенске полиция задержала оппозиционера, вышедшего на площадь Ленина с плакатом «Россия без коррупции». Другие участники акции во время задержания скандировали «Позор!», рассказал сотрудник ФБК, член центрального совета Партии прогресса Леонид Волков во время прямой трансляции на «Навальный Live». Точное число задержанных уточняется.

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Казаки разбивали ногайками яйца и пугали оппозиционеров

Портал VL.ru ведет трансляцию с несанкционированного митинга оппозиции в сквере адмирала Макарова во Владивостоке. Участники протестов пришли на привокзальную площадь, где казаки устроили праздник с песнями и плясками в честь Дня России. После призыва организаторов покинуть площадь митингующие начали перемещаться. ОМОН задержал около 10 человек.

Шествие во Владивостоке

Оппозиционеры сообщают о применении к ним насилия со стороны представителей казачества.

Один из участников празднования Дня России также попытался отобрать технику у репортера. В адрес журналистов звучали угрозы, одного из протестующих облили зеленкой. Очевидцы утверждают, что многие из казаков, разбивавших нагайками яйца, находились в состоянии алкогольного опьянения.

В числе задержанных - координатор местного штаба Навального, депутат госдумы Юрий Кучин и активист Максим Шинкаренко. Последнего задержали за плакат «Димон, выйди вон», с которым он хотел выйти на одиночный пикет. Кучина отпустили после оформления штрафа.

В Казани сотрудники полиции задержали организатора согласованного с властями митинга Азата Габдульвалеева. Об этом в соцсетях сообщила глава местного штаба Навального Эльвира Дмитриева, пишет «Настоящее время».

Митинг в Казани

Местные власти разрешили оппозиционерам провести митинг только в 7 утра и на окраине города, уточняет «Медиазона». В акции участвовали около 400 человек. Митингующих перестали пускать внутрь ограждения после того, как число участников акции достигло заявленного организаторами.

Позднее стало известно о задержании еще троих участников акции. По данным «Казанского репортера», полицейские увезли в отделение Тауфика Васильева, критиковавшего со сцены традиционный ислам. Также в полицию забрали двух участниц митинга с плакатом «Нет геноциду коренного населения России». Сотрудники органов правопорядка заявили, что плакаты не соответствовали заявленной теме митинга.

В Челябинске сотрудники полиции не пропускают внутрь заграждения людей с плакатами. Участники акции протеста идут с огромными надувными уточками.

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