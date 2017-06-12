США анонсировали новые санкции против России

В сенате США республиканцы и демократы практически договорились по поводу возможной инициативы Дональда Трампа по смягчению санкций против России. Сенаторы намерены заблокировать попытки президента и добиться ужесточения санкций, сообщил сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм.

«Любой член конгресса, который не хочет наказать Россию за то, что она делает, предает демократию. И если президент не подпишет закон, чтобы наказать Россию, это будет предательством демократии», - цитирует Грэма издание Politico.

В интервью CBS сенатор-республиканец рассказал, что закон, который накажет Россию за предполагаемое вмешательство в выборы в США, должен быть принят уже на следующей неделе.

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По его словам, поводом для санкций в отношении Москвы также являются поставки оружия «Талибану» «для убийства американских солдат» и «сговор» с президентом Сирии Башаром Асадом, в результате которого Дамаску удалось сохранить химическое оружие.

Грэм заявил, что если Дональд Трамп откажется подписать законопроект, сенат преодолеет его вето.

Глава комитета по внешней политике Боб Коркер на прошлой неделе предсказал, что сенат выйдет с «очень, очень сильной» инициативой по антироссийским санкциям, которая будет поддержана и Демократической, и Республиканской партиями. Он дал понять, что реакция на «яростные российские кибератаки» во время президентских выборов является неотвратимой.

Коркер рассказал журналистам, что

администрация Трампа намеревается заставить конгресс смягчить санкции и непременно будет противиться новым карательным мерам.

Он напомнил прецедент 2015 года, когда законодатели заставили тогдашнего президента Барака Обаму принять решение по ядерной сделке с Ираном, которое ему не нравилось.

Напомним, ранее бывший сотрудник Госдепа США рассказал СМИ, что сразу после прихода к власти Дональд Трамп поручал внешнеполитическому ведомству разработать предложения по снятию экономических санкций с России, возвращению ей дипломатической собственности и рассмотрению других шагов по ослаблению напряженности в отношениях с Москвой.

Усилия по ослаблению или отмене санкций, введенных президентом Бараком Обамой в ответ на вмешательство России на Украине и в президентские выборы в США в 2016 году, встревожили некоторых чиновников Госдепа. В связи с этим сотрудники дипведомства начали незамедлительно лоббировать в конгрессе США принятие законопроекта, который бы не позволил отменить ограничительные меры.

Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил, что администрация начала изучать вопрос изменения антироссийских санкций в рамках более широкого пересмотра политики, который все еще продолжается.

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