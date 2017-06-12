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В понедельник в 8 часов утра у здания Сейма Латвии начался пикет, цель которого - напомнить депутатам о судьбе животных цирка, а также призвать отклонить предложение депутата Юлии Степаненко и Народно-хозяйственной комиссии, которое предусматривает разрешение использовать в цирке диких животных, список которых установит Кабинет министров.

Акция организована обществом защиты животных «Свобода животных».

На этот раз пикет довольно необычный - в клетке заперли человека в костюме медведя. Он символизирует животных, которые содержатся в неволе в жутких, по словам защитников, условиях. В руках девушка держит плакат с надписью «Я - исключение».

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Как уже писал Русский TVNET, комиссия Сейма по народному хозяйству поддержала намерение запретить использование животных в цирке, кроме тех, которые будут упомянуты в составленном правительством списке.

Кабинет министров должен разработать такой список до конце года, а запрет на использование животных в цирке вступит в силу с 1 июля 2018 года.

Руководитель общества Айвар Андерсонс считает инициативу комиссии попыткой обойди запрет на использование в цирке диких животных.

«С целью якобы улучшений в закон сознательно вносится опасная «дыра», которая, в сущности, делает его бессмысленным и открывает широкие возможности для дальнейшего использования животных в цирке. Такое решение комиссии противоречит голосованию Сейма в первом и втором чтениях, когда предусматривался полный запрет на использование в цирке диких животных», - заявил Андерсонс.

С инициативой запрета выступила в 2015 году Продовольственно-ветеринарная служба. Сейм вскоре должен рассмотреть законопроект о запрете на использование диких животных в цирке в третьем чтении.

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