ЕC: Украинцы не представляют миграционного риска

Украинцы направляются в Польшу
 

Украинцы направляются в Польшу. Фото: AP/Scanpix

В Евросоюзе не ожидают миграционных рисков со стороны граждан Украины с момента действия безвизового режима. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Еще по этой теме

«Нет, наоборот, мы надеемся, что как можно большее количество украинцев сможет посетить страны ЕС. Украинцы не несут угрозы для стран ЕС, наоборот, они несут с собой возможности и ожидания», – сказал посол журналистам, отвечая на вопрос относительно опасений по поводу большого наплыва граждан Украины в страны ЕС после вступления в силу безвизового режима.

При этом дипломат напомнил, что граждане Украины «должны уважать и обязательства, и права, которые предусматривает безвизовый режим».

Реклама

По словам Мингарелли,

украинцы «демонстрируют радость и энтузиазм по поводу введения безвизового режима с ЕС».

«Я уверен, что многие воспользуются этой возможностью… Украина благодаря безвизовому режиму приближается к ЕС, и у нас положительные ожидания от безвизового режима», – добавил европейский дипломат.

Как сообщалось, за первые сутки действия безвиза с ЕС им воспользовались почти две тысячи украинцев. Самым популярным направлением оказалась Польша.

Еще по этой теме
На Украине запустили таймер безвиза

На Украине запустили таймер безвиза

Вступил в силу безвизовый режим Украины с ЕС

Вступил в силу безвизовый режим Украины с ЕС

«Прощай, немытая Россия»: Порошенко стихами поздравил украинцев с безвизовым режимом

«Прощай, немытая Россия»: Порошенко стихами поздравил украинцев с безвизовым режимом


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 62000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR

reklama.vesti.lv

Без зубов и волос: пожалуй, самая бесстрашная модель в мире Wo&Men

Без зубов и волос: пожалуй, самая бесстрашная модель в мире

Экстремальный разрез: Шпица вышла на красную дорожку без белья Showbiz

Экстремальный разрез: Шпица вышла на красную дорожку без белья

Премия «МУЗ ТВ» 2017: Бузова шокировала фанатов своим вокалом Showbiz

Премия «МУЗ ТВ» 2017: Бузова шокировала фанатов своим вокалом

Дети в Интернете: Запросы о порно сменили наркотики и алкоголь Hi-Tech

Дети в Интернете: Запросы о порно сменили наркотики и алкоголь

Анна Семенович заинтриговала снимком в свадебном платье Wo&Men

Анна Семенович заинтриговала снимком в свадебном платье

Украина

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 