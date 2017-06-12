ЕC: Украинцы не представляют миграционного риска

В Евросоюзе не ожидают миграционных рисков со стороны граждан Украины с момента действия безвизового режима. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

«Нет, наоборот, мы надеемся, что как можно большее количество украинцев сможет посетить страны ЕС. Украинцы не несут угрозы для стран ЕС, наоборот, они несут с собой возможности и ожидания», – сказал посол журналистам, отвечая на вопрос относительно опасений по поводу большого наплыва граждан Украины в страны ЕС после вступления в силу безвизового режима.

При этом дипломат напомнил, что граждане Украины «должны уважать и обязательства, и права, которые предусматривает безвизовый режим».

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По словам Мингарелли,

украинцы «демонстрируют радость и энтузиазм по поводу введения безвизового режима с ЕС».

«Я уверен, что многие воспользуются этой возможностью… Украина благодаря безвизовому режиму приближается к ЕС, и у нас положительные ожидания от безвизового режима», – добавил европейский дипломат.

Как сообщалось, за первые сутки действия безвиза с ЕС им воспользовались почти две тысячи украинцев. Самым популярным направлением оказалась Польша.

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