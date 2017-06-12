В ЕС советуют Украине пока не думать о членстве

В повестке дня Евросоюза отсутствует вопрос о членстве Украины в ЕС и этот вопрос пока не стоит поднимать.

Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли в интервью Deutsche Welle.

«Этот вопрос не стоит у нас на повестке дня, прямо говоря. И я не думаю, что кому бы то ни было стоит поднимать этот вопрос», - сказал он.

Реклама

По его словам, сейчас Украине нужно сконцентрироваться на реформах, а «остальные вопросы не стоит даже поднимать».



«Это займет несколько лет очень тяжелой и серьезной работы, и мы должны были бы сфокусироваться на ней. Остальные вопросы не стоит даже поднимать - так это только создаст иллюзии с украинской стороны и трудности со стороны ЕС », - подчеркнул Мингарелли.

Накануне президент Петр Порошенко заявил, что когда современные школьники станут взрослыми, Украина уже будет членом Евросоюза.

Еще по этой теме