В Турции произошло сильное землетрясение. Небольшие толчки ощущали даже жители Афин

Землетрясение в Турции
 

Землетрясение в Турции. Фото: AP/Scanpix

Недалеко от Западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает 12 июня сайт Европейского сейсмологического центра.

Землетрясение зафиксировано в 15:28 по местному времени (совпадает с московским), эпицентр находился в 87 километрах к северо-западу от турецкой провинции Измир. Очаг землетрясения залегал на глубине восьми километров.

По данным Independent со ссылкой на старшего сейсмолога Лесбоса Эфтимиоса Леккаса, землетрясение затронуло греческий остров Лесбос: там пострадали десятки домов в разных частях острова, несколько дорог были закрыты, но серьезных разрушений нет.

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Местным жителям пострадавших районов рекомендуют оставаться на улице до проверки безопасности их домов.

В агентстве по чрезвычайным ситуациям Турции заявили, что о пострадавших в стране сообщений нет. Небольшие толчки также ощущали жители Афин.

Разрушительное землетрясение, в результате которого погибли более 600 человек и были ранены около 4152 жителей, произошло в турецкой провинции Ван 23 октября 2011 года, причем 9 ноября толчки повторились, унеся жизни еще по меньшей мере 40 человек.



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