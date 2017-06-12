В РФ задержали более тысячи участников протеста

В России более полутора тысяч участников оппозиционных акций задержаны в Москве и Санкт-Петербурге. Полиция задерживает демонстрантов и в других городах России.

Так, по данным портала ОВД-Инфо, в Москве задержали более 750 человек. Издание Фонтанка со ссылкой на данные петербургского правительства сообщает, что в Петербурге задержаны более 900 человек.

В числе задержанных – один из лидеров оппозиции Алексей Навальный, которого задержали в подъезде его дома. Также были задержаны директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов, оппозиционеры Илья Яшин и Мария Баронова.

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На протестной акции во Владивостоке задержаны 22 человека. Региональные СМИ и пользователи соцсетей также сообщают о задержаниях демонстрантов и пикетчиков в Сочи, Туле, Липецке, Калининграде, Махачкале и Нижнем Тагиле.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве, в протестной акции в Москве приняли участие порядка 1800 человек. «Полицией и Росгвардией обеспечена охрана правопорядка и безопасности, грубых нарушений общественного порядка не допущено», – говорится в сообщении.

Отметим, в большинстве городов России власти санкционировали проведение протестных акций. В Москве мэрия выдала разрешение на проведение митинга на проспекте Сахарова.

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