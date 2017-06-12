Навальному грозит до 30 суток административного ареста

Российский оппозиционер Алексей Навальный
 

Российский оппозиционер Алексей Навальный. Фото: TASS/Scanpix

В отношении оппозиционного политика Алексея Навального, который был задержан сегодня днем в подъезде своего дома, когда отправлялся на протестную акцию в центр Москвы, составлены административные протоколы.

Протоколы составлены за повторное нарушение правил организации митингов и неповиновение распоряжению сотрудников полиции, сообщает Эхо Москвы" со ссылкой на ГУВД.

Там подчеркивают, что оппозиционер разместил в интернете призывы переместиться с проспекта Сахарова, где было запланировано согласованное с мэрией мероприятие, на Тверскую для участия в несогласованной протестной акции.

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По данным соратников Навального, ему грозит до 30 суток админареста, либо штраф от 150 до 300 тысяч рублей.

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