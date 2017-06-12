Скончалась одна из старейших женщин на планете

Жительница Ингушетии скончалась в возрасте 116 лет.

В Ингушетии в возрасте 116 лет скончалась Мадинат Дзадзиева. Об этом сообщил представитель правительства республики.

«Мадинат Дзадзиева была не только самой старой жительницей республики, но и одной из самых пожилых женщин на планете. Ей было 116 лет», - говорится в заявлении представителя республиканского правительства.

Реклама

Отмечается, что Дзадзиева застала Октябрьскую революцию, депортацию ингушского народа и, несмотря на все трудности, осталась жизнерадостным человеком.

Напомним, что самая пожилая жительница Земли умерла в апреле. Ей было 117 лет и она была последней из известных долгожителей, которые родились в 19 веке.