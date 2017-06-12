Норвегия запретит паранджу в учебных заведениях

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Норвегии подготовлен законопроект о запрете ношения женской одежды, закрывающей лицо, в детсадах, школах и университетах. Запрет объясняется тем, что подобные одеяния затрудняют общение между преподавателями и учениками. Под запрет не попадут другие виды женской одежды, принятой в исламе, - такие, например, как головные платки.

Это первый подобный запрет в скандинавских странах. Помимо паранджи и никаба законодатели включили в перечень запрещенных в образовательных учреждениях головных уборов балаклавы и маски. Большинство норвежских партий поддерживают этот законопроект, который, как ожидается, будет принят в следующем году.

«Подобная одежда препятствует хорошей коммуникации, которая необходима для того, чтобы учащиеся могли получать качественное образование», - говорится в заявлении норвежского министра образования Торбьорна Исаксена.

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Исполняющий обязанности министра по делам иммиграции и интеграции Пер Сандберг заявил, что возможность коммуницировать друг с другом - это фундаментальная ценность.

Региональные власти в Норвегии сейчас наделены правом вводить запрет на никабы в школах, однако общенациональных правил на этот счет до сих пор не было.

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