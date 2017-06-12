Прокуратура Анкары назвала организаторов убийства посла РФ

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит по приказу сторонников организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO. К такому выводу пришла прокуратура Анкары, сообщает телеканал NTV.

Согласно выводам следователей, убийца Карлова Мевлют Мерт Алтынташ контактировал с пятью людьми, которые числятся в составе FETO. Кроме того, прокуратура установила, что Алтынташ встречался с одним из фетхуллахистов в пятизвездочном отеле на Кипре, где и получил инструкции, как убить посла РФ, передает ТАСС.

Напомним, Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Убитому послу было посмертно присвоено звание Героя России «за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации».

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Убийца Карлова был застрелен полицией. Примерно через две недели после инцидента также были арестованы два сообщника Алтынаша, затем полиция взяла под стражу еще трех человек. Как сообщалось, это четверо курсантов полицейского училища, где учился убийца, а также их куратор, которого власти считают активистом организации Фетуллаха Гюлена. Курсантам было предъявлено обвинение в «принадлежности к вооруженной террористической организации».

В начале марта сообщалось, что в рамках расследования убийства российского посла Андрея Карлова власти Турции допросили и взяли под стражу россиянку Екатерину Б., которая может быть связана с убийцей дипломата.

Сам Гюлен отвергал свою причастность к убийству российского посла.


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