В США еще один суд заблокировал миграционный указ Трампа

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: JIM LO SCALZO / POOL / EPA POOL

Второй по счету апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, временно приостанавливающий въезд граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США. Об этом сообщает издание New York Times в понедельник, 12 июня.

Решение было принято Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния.

Администрация уже сообщила, что намерена обжаловать судебные запреты в Верховном суде.

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