В США еще один суд заблокировал миграционный указ Трампа

Дональд Трамп. Фото: JIM LO SCALZO / POOL / EPA POOL

Второй по счету апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, временно приостанавливающий въезд граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США. Об этом сообщает издание New York Times в понедельник, 12 июня.