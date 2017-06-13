Четверть задержанных на митинге в Санкт-Петербурге составили несовершеннолетние

Среди 548 задержанных 12 июня в ходе несанкционированной антикоррупционной акции на Марсовом поле в Санкт-Петербурге примерно четверть составили несовершеннолетние, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные ГУ МВД по Петербургу. Таким образом, речь идет о примерно 140 задержанных несовершеннолетних.

При этом также сообщается, что некоторые задержанные старшеклассники говорили дежурным в отделах полиции, что 13 июня в российских школах сдают единый государственный экзамен по иностранному языку. Однако этот аргумент не убедил сотрудников полиции. «Зато выспитесь», - услышали в ответ школьники.

Один из автозаков с задержанными в Санкт-Петербурге окрестили «Летучим Голландцем»

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По данным «Фонтанки», один из автозаков с задержанными на Марсовом поле не приняли ни в одном из отделений полиции, в которые он приезжал. Сообщается, что автобус с 46 задержанными уехал от Марсова поля около 16 часов, и на четвертый час блужданий по ОВД задержанные прозвали его «Летучим Голландцем».

«Мы приезжаем к отделу, сопровождающий выходит, возвращается с отказом дежурной части в приеме. Дескать, мест нет», - сообщил один из задержанных по имени Евгений. Он также добавил, что из автобуса отпустили несовершеннолетних.

Напомним, среди задержанных оказался депутат Законодательного собрания Северной столицы Максим Резник. Позднее он рассказал журналистам, что его продержали в автозаке всего 20 минут, однако успели сломать очки.

До начала митинга полиция предупредила протестующих об административной ответственности, штрафах и «возможном применении физической силы» к участникам несанкционированной акции. Объявление было встречено аплодисментами.

Ранее к организаторам митинга в Санкт-Петербурге наведались сотрудники центра по борьбе с экстремизмом. Председатель городского отделения «Открытой России» Андрей Пивоваров отказался принять приглашение проследовать в отделение для разбирательства по поводу предполагаемой организации массовых беспорядков. Такие же «визиты» были нанесены другим организаторам акции - главе штаба Навального Полине Костылевой и координатору движения «Весна» Николаю Артеменко.







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