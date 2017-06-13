Путин: США используют террористов для раскачки ситуации в РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что США используют террористов для раскачивания внутриполитической ситуации в РФ. Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, показанному телеканалом Showtime.

По словам Путина, «когда начались проблемы в Чечне, на Северном Кавказе, то США, к сожалению, поддержали эти процессы».

Российский президент отметил, что холодная война ушла в прошлое, «у России ясные и прозрачные отношения со всем миром, с Европой и США».

Реклама

«И конечно мы рассчитывали на поддержку, а вместо этого увидели, что американские спецслужбы как раз поддерживают террористов. И я вам сейчас скажу, на мой взгляд, важную вещь: у нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России», – сказал Путин.

Еще по этой теме