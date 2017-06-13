ИГИЛ призвало совершать теракты во время Рамадана

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Террористическая группировка «Исламское государство» распространила 12 июня аудиосообщение с призывом к последователям начать атаки в США, Европе, России, Австралии, Ираке, Сирии, Иране и на Филиппинах во время исламского священного месяца Рамадан, который начался в конце мая, сообщает Reuters.

Зашифрованное аудио было размещено на канале ИГИЛ в Telegram якобы от имени представителя группировки Аби аль-Хасана аль-Мухайера.

«О, львы Мосула, Ракки и Тала Афара, Бог благословит эти чистые руки и светлые лица, атакуйте неверных и отступников и сражайтесь с ними силой одного человека. Братья по вере в Европе, Америке, России, Австралии. Ваши братья на вашей земле сделали все, чтобы вы могли равняться на них и сделать то, что сделали они», – говорит голос на записи.

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Отмечается, что подлинность записи не может быть установлена точно, но голос был тем же, что и на предыдущем аудиосообщении, которое, как предполагается, принадлежало официальному представителю ИГ.

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