Сенат США согласовал ужесточение санкций против РФ

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий согласовали ужесточение санкций против России, которые должны стать ответом на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы в США и ее активность на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил журналистам председатель сенатского комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер, передает Интерфакс.

Законопроект включает в себя положение, согласно которому президент США должен будет получать одобрение Конгресса на любое ослабление санкционного режима против России.

Это лишит Белый дом возможности отменять ограничительные меры самостоятельно.

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Документ, подробности которого станут известны на этой неделе, открывает также, пишет The Wall Street Journal, дорогу к введению дополнительных санкций на отдельные отрасли российской экономики, включая горнорудную промышленность, транспорт.

Согласно договоренности сенаторов, новые ограничительные меры могут быть введены также в отношении лиц, вовлеченных в неблаговидную деятельность в киберсфере.

Сенаторы договорились включить новые меры против России в законопроект о санкциях против Ирана, чтобы ускорить процесс их принятия. Этот законопроект планируется вынести на голосование на текущей неделе.

Россия обвиняется авторами законопроекта в нарушении прав человека, поставках оружия сирийскому режиму Башара Асада и вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию в США. Санкции в случае их принятия могут коснуться горнодобывающей, металлургической отраслей российской экономики, а также проектов в сфере железнодорожного транспорта и судостроения, сообщают СМИ.

«Эти дополнительные санкции будут мощным сигналом от двух партий России и другим странам в том, что они будут наказаны, если попытаются вмешиваться в наши выборы», – прокомментировал межпартийную договоренность лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Эксперты говорят, что тот факт, что законопроект является двухпартийным, ограничивает возможности Белого дома отклонить документ.

Напомним, ранее стало известно, что Сенат США находится на грани двухпартийной сделки по укреплению санкций против России.

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