Путин: распад СССР стал катастрофой, так как 25 миллионов русских в одну ночь оказались за границей

 

Фото: Sputnik/Scanpix

Распад СССР стал катастрофой, так как 25 миллионов русских оказались за пределами своей страны, заявил президент России Владимир Путин.

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«Я часто слышал критику в свой адрес о том, что я сожалею по поводу развала Советского Союза (. . .) Самое главное заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей. И это реально одна из крупнейших катастроф 20 века», - заявил он в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое вышло в эфир на телеканале Showtime в ночь на вторник.

По словам российского президента,

вскоре «в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война».

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Касаясь роли бывшего президента СССР Михаила Горбачева, В.Путин отметил, что, «было понятно, видимо, и для Горбачева, и для тех, кто его окружал, что страна нуждается в переменах». «Но сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что они не понимали, какие нужны перемены, и как их добиться», - сказал президент РФ.

«Как надо было сделать так, чтобы поменять ситуацию в стране, поменять систему, но страну сохранить, - вот этого тогда никто, в том числе Горбачев, не знал, и довели до распада страны», - отметил В.Путин.

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