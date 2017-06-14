Неизвестный Путин: что нового мы узнали о нем из фильма Оливера Стоуна

 

Фото: AP/TASS, коллаж TVNET

12 июня на американском кабельном канале Showtime начался показ документального фильма известнейшего режиссера Оливера Стоуна* «Интервью с Путиным». Стоун записал беседы с российским президентом в Кремле, Сочи и подмосковной резиденции. Всего в течение двух лет состоялось четыре встречи. Что нового и не очень мы узнали о российском президенте из этого столь ожидаемого фильма?

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Путин - не женщина

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что работает без выходных, потому что является мужчиной, а не женщиной.

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«Я не женщина, поэтому у меня нет плохих дней», - рассказал Путин Стоуну во время экскурсии по позолоченной комнате в Кремле. «Я никого не хочу оскорблять. Это просто природа вещей. Есть определенные естественные циклы», - добавил российский лидер.

Путин и геи
На вопрос о притеснении геев — в частности, про закон о гей-пропаганде. Путин ответил, что никаких ограничений для гомосексуалов в России нет.

Тогда Оливер Стоун спросил, пошел бы Путин с геем в душ на подводной лодке. «Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Но вы же знаете, что я мастер спорта по дзюдо», — ответил Путин.

О дочерях, зятьях и внуках

«У них есть своя семейная жизнь и мы встречаемся», — ответил глава государства на вопрос о том, есть ли у его дочерей мужья и видится ли он с ними. Также Владимир Путин отметил, что его дочери не связаны с политикой и крупным бизнесом: они занимаются наукой и образованием.

На вопрос, возникают ли у Путина споры с зятьями, президент заявил: «Бывают и различные (точки зрения). Мы не спорим, мы, скорее, дискутируем».

На это американский режиссер отметил, что Владимиру Путину очень повезло с детьми. «Я ими горжусь», — сказал российский лидер.

При этом президент выразил сожаление, что ему редко удается поиграть со своими внуками: «Очень редко, к сожалению».

Путин и царство

Стоун в разговоре с Путиным замечает, что у того «есть полная власть» и добавляет, что «говорят, вы хотите стать царем».
На это Владимир Путин дал понять, что нет смысла стремиться к абсолютной власти царя, поскольку и существующими полномочиями нужно еще суметь распорядиться нужным образом.

«Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно», - ответил президент России.

Путин про ракетный щит США

В интервью Путин заявил, что американская система противоракетной обороны не обеспечивает безопасность всей территории страны. «На сегодняшний день ракетный щит не смог бы защитить Соединенные Штаты», - сказал российский лидер.

Об американской поддержке боевиков на Кавказе

Когда у нас начались проблемы в Чечне, на Северном Кавказе, к сожалению, американцы поддержали эти процессы.

У нас сложилось абсолютно устойчивое мнение тогда, что наши американские партнеры на словах говорят о поддержке России, о необходимости сотрудничества борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России.

Что касается информационной и политической поддержки, это не нуждается в доказательствах, это было очевидным для всех. Это же публично делалось, открыто.

А что касается оперативной поддержи, финансовой, у нас есть такие доказательства, и, более того, некоторые из них мы представили нашим американским коллегам. Был даже такой момент, когда я президенту Бушу сказал об этом, показал ему, назвал даже фамилии сотрудников спецслужб США, которые тогда работали на Кавказе и не просто оказывали какую-то общеполитическую поддержку, а оказывали техническую поддержку, перебрасывали боевиков из одного места в другое.

Про развал СССР

«Я часто слышал критику в свой адрес о том, что я сожалею по поводу развала Советского Союза (. . .) Самое главное заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей. И это реально одна из крупнейших катастроф 20 века», - заявил он в интервью Стоуну.

По словам российского президента, вскоре «в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война».

Путин про вину Горбачева

Касаясь роли бывшего президента СССР Михаила Горбачева, Путин отметил, что, «было понятно, видимо, и для Горбачева, и для тех, кто его окружал, что страна нуждается в переменах». «Но сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что они не понимали, какие нужны перемены, и как их добиться», - сказал президент РФ.

«Как надо было сделать так, чтобы поменять ситуацию в стране, поменять систему, но страну сохранить, - вот этого тогда никто, в том числе Горбачев, не знал, и довели до распада страны», - отметил Путин.

О конфликте с США

Американский режиссер спросил президента России о доминировании США в случае «горячего конфликта», на что Владимир Путин ответил: «Думаю, что этого бы никто не пережил». Также глава России отметил, что не теряет надежду на восстановление отношений с США.

Путин о покушениях

Стоун задает вопрос о покушениях на Путина. Кстати, тут мы узнаем, что таковых было минимум пять, а также упоминает чемпиона по покушениям — лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Путин отвечает: «Я говорил с Кастро об этом. И он мне сказал: «Знаешь, почему я до сих пор жив?» Я спросил, почему. «Потому что я всегда лично занимался своей безопасностью». Я делаю свою работу. А служба безопасности — свою. И до сих пор они справлялись неплохо».

На уточняющий вопрос, действительно ли президент не следует совету Кастро и доверяет свою безопасность спецслужбам, Путин ответил положительно.

«Я доверяю им. Знаете что говорят русские? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — ответил президент РФ. Далее идут рассуждения о судьбе и Боге.

О причастности США к созданию «Аль-Каиды»

«Аль-Каида» - это результат не нашей деятельности, это результат деятельности наших американских друзей«. «Это началось еще с советской войны в Афганистане, когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане.

Американцы сами вырастили и «Аль-Каиду», и бен Ладена, но это все вышло из-под контроля. Это всегда так бывает, и наши партнеры в США должны были об этом знать. Это их вина.

Путин о вступлении России в НАТО

НАТО — это «внешнеполитический инструмент Соединенных Штатов», в котором нет союзников, а есть только вассалы. Таково мнение Владимира Путина.

Российскую сторону беспокоит «практика принятия решений» в организации. «А нам что делать? Мы должны в этой связи (речь идет о расширении НАТО) принимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать», — говорит Путин.

В этом же фрагменте президент России признается, что в 2000 году предлагал США подумать о вступлении России в НАТО.

«Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «Ну, а, может быть, посмотреть такой вариант, что Россия, может быть, вступит в НАТО», — рассказал Путин режиссеру Стоуну. По словам российского президента, Клинтон ответил: «Ну, а что же, я не против». Однако на этих словах «вся делегация американская занервничала», добавил Путин.

На вопрос Стоуна о том, подала ли тогда Россия заявку на вступление в альянс, Путин рассмеялся.

О решении Бориса Ельцина

Он меня пригласил, сказал, что хотел бы назначить меня премьер-министром, и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это должно поменять всю жизнь, и я не уверен, что я к этому готов.

Я не знаю, почему Ельцин остановил свой выбор именно на мне.

Одно дело - быть просто чиновником, даже высокого ранга, можно жить жизнью практически рядового человека - ходить в гости, в кино, в театр, свободно, общаться с друзьями, не нести такую персональную ответственность за все, что происходит в стране, за судьбы миллионов людей.

Взять на себя ответственность в той ситуации за Россию - это очень непростое дело. Откровенно говоря, я ведь не знал тогда, какие окончательные планы у президента Ельцина. Я не знал, как долго я смогу это делать. Потому что в любую секунду президент мог сказать: «Свободен».

Думал тогда только об одном: куда спрятать детей.

Представьте себе: меня бы освободили от занимаемой должности. Охраны нет, ничего нет. И чего делать? Как жить? Как обеспечить безопасность семьи?

Я для себя тогда решил, что раз уж судьба так распорядилась, надо до конца идти. И я тогда не знал на сто процентов, что я буду президентом, никаких гарантий по этому поводу никто не давал.

*Оливер Стоун — известный режиссёр, который получал несколько статуэток «Оскар» за свои работы «Взвод», «Рожденный 4 июля». В его фильмографии также такие фильмы, как «ДФК: Выстрелы в Далласе», «Сноуден», «Прирожденные убийцы», «Уолл-стрит» и другие. Оливер Стоун очень любит снимать документальные фильмы, причем об известных политических деятелях. В частности, о Никсоне, Фиделе Кастро, а также Уго Чавесе.

Также Стоун побеседовал с президентом Боливии Эво Моралесом, тогдашними главами Парагвая Фернандо Луго, Бразилии Инасиу Лулой да Силвой и аргентинскими лидерами Нестором и Кристиной Киршнерами. А в 2016 году Стоун вместе с режиссером Игорем Лопатёнком сняли документальную ленту «Украина в огне». В ней речь шла об истории страны с XVII века до 2016 года. Теперь очередь дошла и до Владимира Путина.

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