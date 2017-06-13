На вокзале в Мюнхене в результате стрельбы ранены несколько человек (дополняется)

 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

 

Несколько человек пострадали во время стрельбы, которая произошла на вокзале «Унтерферинг» в Мюнхене, сообщила во вторник немецкая газета «Бильд».

Стражи порядка задержали на месте происшествия предполагаемых правонарушителей, их имена и мотив пока неизвестны.

Полиция Германии устанавливают мотив мужчины, устроившего стрельбу на вокзале в Мюнхене, сообщают во вторник западные СМИ.

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«В мотивах (правонарушителя - ИФ) нет причин религиозного или политического характера», - приводят издания слова представителя стражей порядка.

Как отмечается в «Твиттере» мюнхенской полиции, ранение получила сотрудница правоохранительных органов. Злоумышленник выстрелил в женщину-полицейскую при проверке документов в поезде и тяжело ранил ее. «Во время перестрелки пострадала сотрудница полиции», - приводит «Бильд» слова представителя местных стражей порядка.

Утверждается, что злоумышленник вырвал оружие из рук полицейской и открыл беспорядочную стрельбу по людям.

В результате стрельбы ранения также получили еще четыре человека, передает РИА Новости.

Полиция Мюнхена подтвердила стрельбу на железнодорожном вокзале в черте города. Здание сейчас оцеплено. Сообщается об одном задержанном.

В настоящий момент на вокзале проводится эвакуация.


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