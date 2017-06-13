Во Франции Harley-Davidson, потеряв водителя, несколько километров проехал самостоятельно

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Французский байкер попал необычное в ДТП на трассе A4 между Жуанвилем и Парижем, после которого его некоторое время считали сумасшедшим, рассказывает Le Parisien.

В конце мая около 8 вечера вечера он ехал на своем Harley-Davidson в строну столицы со скоростью примерно 90 км/ч. В какой-то момент рядом с ним оказался автомобиль, водитель которого сначала дал понять, что хочет свернуть, но затем резко передумал. Мотоциклист попытался избежать столкновения на скорости, сделал рывок и слетел со своего байка, получив серьезные травмы. К счастью, водитель автомобиля остановился и отвез его в больницу.

Прибывшая на место происшествия под городом Мезон-Альфор полиция не могла понять, в чем дело - гаишники полтора часа искали мотоцикл, но так и не смогли найти его тем вечером. Спустя два дня мотоциклист выписался из больницы и на костылях доковылял до департамента дорожной службы: там ему сообщили, что Harley был обнаружен на набережной Берси в Париже - на расстоянии более 5 км от места, где произошло ДТП.

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«Когда я услышал, что мотоцикл найден, то испытал большое облегчение, потому что до этого мне не особо верили и даже считали сумасшедшим», - поделился байкер.

Youtube

А на минувших выходных в интернете появилось видео с регистратора одного из автомобилей, на котором запечатлено, как пропавший мотоцикл самостоятельно едет по трассе.

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