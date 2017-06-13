СМИ: ИГИЛ создает взрывчатку для самолетов

Террористы ИГИЛ разрабатывают начиненные взрывчатыми веществами ноутбуки для подрыва пассажирских самолетов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в разведывательных службах Израиля.

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Как утверждает издание, израильские разведчики проникли в сети производителей взрывных устройств ИГ и выяснили, что разрабатываемые ноутбуки с взрывчаткой не определяются стандартными приборами, которые используют службы безопасности аэропортов для сканирования багажа.

Также они установили способ подрыва таких устройств, однако он не называется.

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По данным NYT, эти данные спровоцировали запреты на провоз ноутбуков в гражданских самолетах. Отметим, ограничения на провоз этих гаджетов ввели, в частности, США на рейсах из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

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