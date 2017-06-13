Жуткая история в Эстонии: мужчина убил подростка одним ударом

Сегодня Тартуский уездный суд признал виновным Мати Кеэма (56), который убил 16-летнего подростка, один раз ударив его кулаком в лицо. Суд приговорил Кеэма к семи годам тюремного заключения.

Дело рассматривалось в суде в рамках сокращенного производства, поэтому, согласно закону, наказание сократили на треть. Таким образом, Кеэм проведет в тюрьме четыре года и восемь месяцев, из которых два дня он уже отбыл во время предварительного заключения.

Ему придется оплатить расходы на производство в размере 1740 евро.

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Суд нашел подтверждения тому, что 14 июля прошлого года около полуночи погибший молодой человек вместе с подростками 18 и 15 лет находились у многоквартирного дома в деревне Кулдре волости Урвасте в Вырумаа. Между жильцом дома и 15-летним молодым человеком

произошел конфликт, из-за которого подросток выпустил воздух из шины стоявшего перед домом автомобиля,

который принадлежал сыну Кеэма.

Это заметил кто-то из соседей и сообщил Кеэму. Тот вышел во двор к машине, но к тому моменту там был лишь 16-летний подросток. Кеэм ударил его кулаком по лицу. Молодой человек упал и потерял сознание. По просьбе обвиняемого на место вызвали скорую помощь и пострадавшего доставили в больницу, где молодой человек скончался 15 июля после полудня. Тяжелая травма, повлекшая за собой смерть, возникла в результате нанесенного Кеэмом удара.

Суд счел, что за совершенное преступление к Кеэму следует применить меру наказания, близкую к средней.

Несмотря на то, что Кеэм не желал погибшему смерти и нанес удар не с целью убийства, его вина, по оценке суда, велика. За деяние, имевшее столь серьезные последствия, нельзя назначить ни шоковое, ни условное заключение. За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть, законом предусматривается от 4 до 12 лет тюремного заключения.

При вынесении приговора суд учитывал, что у Кеэма отсутствуют действующие наказания за преступления и проступки. Несмотря на то, что на суде Кеэм признал свою вину и выразил сожаление за свой поступок, суд не стал рассматривать это как обстоятельство, смягчающее его вину. По оценке суда, раскаяние Кеэма не было искренним. Обвиняемый во время дачи показаний в суде пытался смягчить свою роль в произошедшем. Пострадавшие сообщили, что Кеэм не принес им свои извинения.

По оценке суда, обвиняемый действовал импульсивно, в гневе он вышел во двор, чтобы призвать молодых людей к порядку и выяснить, что именно происходит и кто и что сделал с машиной. Первого подвернувшегося под руку молодого человека он ударил кулаком в лицо. Для суда имеет определяющее значение то, что Кеэм, будучи взрослым мужчиной, ударил несовершеннолетнего, который в результате погиб.

По оценке суда, Кеэм действовал обдуманно, целенаправленно, его поведение было агрессивным.

Такое поведение, с точки зрения суда, не оправдано даже в том случае, если кто-то портит имущество, принадлежащее его сыну.

В качестве смягчающего обстоятельства суд учел, что Кеэм на сегодняшний день добровольно и полностью компенсировал пострадавшим ущерб, превышающий 1000 евро.