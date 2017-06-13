Жительница США позвонила в службу 911, чтобы потребовать бесплатные наггетсы

 

Фото: Depositphotos

Полиция американского города Уэйко (штат Техас) сообщила о необычном вызове, поступившем в местный департамент на днях. Стражей порядка призвала на помощь некая женщина, недовольная качеством обслуживания в местном придорожном ресторане сети McDonald's, сообщается на странице департамента в Facebook.

Еще по этой теме

Американка заказала в кафе куриные наггетсы и рассердилась из-за того, что ей пришлось их долго ждать. Она потребовала, чтобы в качестве компенсации за неудобство ей предоставили еду бесплатно.

«

Да, это действительно было! У нас на самом деле был вызов из-за куриных наггетсов прошлой ночью»,

- сообщил департамент полиции 10 июня. По словам полицейских, несмотря на абсурдность ситуации, они приняли вызов. На место «ЧП» были отправлены два сотрудника.

Реклама

Выяснилось, что дама перегородила дорогу другим автомобилистам, стоявшим в очереди. Руководство ресторана не смогло убедить ее отъехать и позвонило в полицию. Между тем клиентка поступила аналогичным образом: она набрала номер экстренной службы 911, предназначенный только для чрезвычайных ситуаций, и потребовала вызвать к ней полицейских.

В итоге руководство ресторана вернуло клиентке деньги и та уехала. Что касается бесплатных наггетсов, то их женщина не получила, уточнили правоохранители.

Издание The Daily Meal отмечает, что это не первый подобный случай. В 2015 году жительница штата Огайо позвонила в 911, чтобы пожаловаться на еду в китайском ресторане. Угощение ей не понравилось, и она требовала, чтобы ей вернули деньги. В итоге американка была арестована за неправильное использование номера 911.

Еще по этой теме
Житель Флориды пожаловался в 911 на отказавшихся пить с ним соседей

Житель Флориды пожаловался в 911 на отказавшихся пить с ним соседей


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Mārupe, 168000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

В США представили продолжение шутера Wolfenstein Hi-Tech

В США представили продолжение шутера Wolfenstein

Дети в Интернете: Запросы о порно сменили наркотики и алкоголь Hi-Tech

Дети в Интернете: Запросы о порно сменили наркотики и алкоголь

В Китае установили 300-метровую трассу для паркура Hi-Tech

В Китае установили 300-метровую трассу для паркура

Что стряслось? Мелания Трамп вдруг решила переехать в Белый дом Wo&Men

Что стряслось? Мелания Трамп вдруг решила переехать в Белый дом

Накануне второй годовщины смерти мать Жанны Фриске попросила у н Showbiz

Накануне второй годовщины смерти мать Жанны Фриске попросила у н

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 