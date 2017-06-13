Жительница США позвонила в службу 911, чтобы потребовать бесплатные наггетсы

Полиция американского города Уэйко (штат Техас) сообщила о необычном вызове, поступившем в местный департамент на днях. Стражей порядка призвала на помощь некая женщина, недовольная качеством обслуживания в местном придорожном ресторане сети McDonald's, сообщается на странице департамента в Facebook.
- Американские воры случайно сдали себя диспетчеру 911 20 мая 2013 г.
Американка заказала в кафе куриные наггетсы и рассердилась из-за того, что ей пришлось их долго ждать. Она потребовала, чтобы в качестве компенсации за неудобство ей предоставили еду бесплатно.
«
Да, это действительно было! У нас на самом деле был вызов из-за куриных наггетсов прошлой ночью»,
- сообщил департамент полиции 10 июня. По словам полицейских, несмотря на абсурдность ситуации, они приняли вызов. На место «ЧП» были отправлены два сотрудника.
Выяснилось, что дама перегородила дорогу другим автомобилистам, стоявшим в очереди. Руководство ресторана не смогло убедить ее отъехать и позвонило в полицию. Между тем клиентка поступила аналогичным образом: она набрала номер экстренной службы 911, предназначенный только для чрезвычайных ситуаций, и потребовала вызвать к ней полицейских.
В итоге руководство ресторана вернуло клиентке деньги и та уехала. Что касается бесплатных наггетсов, то их женщина не получила, уточнили правоохранители.
Издание The Daily Meal отмечает, что это не первый подобный случай. В 2015 году жительница штата Огайо позвонила в 911, чтобы пожаловаться на еду в китайском ресторане. Угощение ей не понравилось, и она требовала, чтобы ей вернули деньги. В итоге американка была арестована за неправильное использование номера 911.Еще по этой теме