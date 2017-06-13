Глава Пентагона «шокирован» состоянием боеготовности армии США

Министр обороны США Джеймс Мэттис шокирован нынешним уровнем боеготовности американских войск. Об этом он сам заявил накануне, 12 июня, на слушаниях в конгрессе.

«Я ушел с военной службы через три месяца после того, как закон о секвестре бюджета вступил в силу. Четыре года спустя я вернулся в Пентагон и был шокирован тем, что увидел в плане нашей готовности сражаться», - говорится в заявлении Мэттиса, текст которого опубликован на сайте Палаты представителей.

Мэттис выступал 12 июня в комитете по делам вооруженных сил. «При всей душевной боли от наших потерь во время последних войн, ни один враг на полях сражений не нанес большего вреда по боеготовности наших войск, чем секвестр», - добавил генерал.

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Он возложил часть вины за произошедшее на конгресс, упрекнув его в неспособности своевременно утвердить бюджет или отменить закон, который ограничивает расходы на оборону, передает CBS News. «Он (конгресс США) заблокировал новые программы, предотвратил рост, затормозил отраслевую инициативу и поставил войска перед большим риском», - заявил Мэттис.

«В такую ситуацию мы входили в течение многих лет. И чтобы выбраться из нее, потребуются годы растущего финансирования и стабильных бюджетов», - подчеркнул Мэттис.

Во время выступления в конгрессе глава Пентагона ответил на вопросы законодателей, касающиеся планов новой администрации США по увеличению расходов на оборону страны. С такой инициативой выступил ранее президент США Дональд Трамп. В марте этого года он предложил проект бюджета США на 2018 финансовый год, который начинается 1 октября.

В документе предполагается увеличить финансирование Пентагона до 639 млрд долларов,

в том числе выделив министерству 65 млрд долларов на текущие военные операции. Однако сенаторы сочли данное предложение недостаточным. По мнению республиканцев, бюджет необходимо увеличить не на 54 млрд долларов, как предлагает Трамп, а на 91 млрд.

Увеличение военного бюджета было одним из главных пунктов предвыборной программы Трампа. Республиканец неоднократно критиковал предыдущую администрацию Барака Обамы за недостаточное финансирование армии.