В Эстонии распространяется алкоголь неизвестного происхождения, есть жертвы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Вчера утром в Эстонии, Ляэнеской больнице скончался 57-летний мужчина, который был доставлен в больницу вечером 11 июня в состоянии сильного алкогольного опьянения. По предварительным данным, могло иметь место отравление метанолом.

На данный момент полиция устанавливает возможное место продажи нелегального алкоголя и предостерегает жителей от употребления алкогольных напитков сомнительного происхождения.

11 июня в Центр тревоги поступило сообщение с острова Вормси о том, что 57-летний мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения нуждается в медицинской помощи. Медики доставили мужчину в отделение экстренной медицинской помощи Ляэнеской больницы вечером в воскресенье. К сожалению, ранним утром следующего дня мужчина скончался.

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В понедельник с острова Вормси с похожими признаками алкогольного опьянения был доставлен еще один мужчина, который был в той же компании, сейчас он находится на лечении в больнице.

Полицейские сразу же начали выяснять обстоятельства происшествия,

на данный момент известно, что вечером воскресенья двое мужчин и одна женщина употребляли жидкость неизвестного происхождения.

Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного делопроизводства, которое было начато на основании статьи о причинении смерти по неосторожности.

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