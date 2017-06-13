Эксперты назвали лучшие в мире аэропорты

Эксперты международной компании AirHelp назвали лучшие аэропорты мира. На первом месте оказалась воздушная гавань Чанги в Сингапуре.

Второе место досталось воздушной гавани имени Франца-Йозефа Штрауса в Мюнхене. А замкнул тройку лидеров аэропорт Гонконга.

Также в первую десятку включены воздушная гавань Копенгагена Каструп, Хельсинки-Вантаа в Финляндии, аэропорты в штате Кентукки (США), в Барселоне (Испания), Мадриде (Испания), Окленде (Новая Зеландия) и Франкфурте (Германия).

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При составлении рейтинга специалисты учитывали пунктуальность рейсов, вылетающих из аэропорта, уровень обслуживания пассажиров, а также отзывы по поводу аэропортов.

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