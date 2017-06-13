Эксперты назвали лучшие в мире аэропорты

 

Фото: AP/Scanpix

Эксперты международной компании AirHelp назвали лучшие аэропорты мира. На первом месте оказалась воздушная гавань Чанги в Сингапуре.

Второе место досталось воздушной гавани имени Франца-Йозефа Штрауса в Мюнхене. А замкнул тройку лидеров аэропорт Гонконга.

Также в первую десятку включены воздушная гавань Копенгагена Каструп, Хельсинки-Вантаа в Финляндии, аэропорты в штате Кентукки (США), в Барселоне (Испания), Мадриде (Испания), Окленде (Новая Зеландия) и Франкфурте (Германия).

Реклама

При составлении рейтинга специалисты учитывали пунктуальность рейсов, вылетающих из аэропорта, уровень обслуживания пассажиров, а также отзывы по поводу аэропортов.

Еще по этой теме
Определены лучшие пассажирские авиакомпании мира

Определены лучшие пассажирские авиакомпании мира


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Rāmava, 36000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 195000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49500 EUR

reklama.vesti.lv

В США представили продолжение шутера Wolfenstein Hi-Tech

В США представили продолжение шутера Wolfenstein

Что стряслось? Мелания Трамп вдруг решила переехать в Белый дом Wo&Men

Что стряслось? Мелания Трамп вдруг решила переехать в Белый дом

В Сети показали гигантскую раненую акулу-людоеда Hi-Tech

В Сети показали гигантскую раненую акулу-людоеда

Вредное полезно: открыт механизм «пищевого парадокса» Wo&Men

Вредное полезно: открыт механизм «пищевого парадокса»

Медики проверили, ведет ли употребление шашлыка к онкологии Wo&Men

Медики проверили, ведет ли употребление шашлыка к онкологии

Авиация

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
PHP DEVELOPER
PHP DEVELOPER
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
BIROJA VADĪTĀJS/-A
BIROJA VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 