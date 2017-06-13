Турция собирается разместить в Катаре войска

Турция направила в Катар военную делегацию для подготовки к размещению в этой стране турецкого контингента, передает Анадолу.
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«В соответствии с законом «О размещении турецкого военного контингента в Катаре», принятом 7 июня в парламенте Турции, 12 июня в Катар из Турции направилась военная делегация в составе трех человек», - заявили в турецком Генштабе.
Сообщается, что члены делегации будут вести работы по подготовке к развертыванию турецких войск в Катаре.
Как известно, Турция начала поставки продуктов в Катар после того, как с ним разорвали отношения большинство арабских стран.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит отношения с Катаром, а санкции против эмирата не являются решением проблемы.Еще по этой теме