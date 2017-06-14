США не поздравили с Днем России впервые за 25 лет

Впервые за 25 лет США не направили поздравления с Днем России. Об этом заявил представитель российского посольства в США Николай Лахонин.

«Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», - цитирует его РИА Новости.

Отметим, что сегодня глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что отношения США и России продолжают ухудшаться, добавив, что их необходимо стабилизировать.

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А российский президент Владимир Путин считает отношения России и США худшими со времен холодной войны.

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