В США представили новые санкции против РФ

Конгресс США представил законопроект о новых санкциях в отношении России, передает РИА Новости.

Из документа следует, что находящимся под санкциями российским банкам могут ограничить срок финансирования с 90 дней до 14.

Также компаниям и физическим лицам США будут запрещены «все сделки с предоставлением финансирования и другие деловые отношения с участием нового долга сроком дольше, чем на 14 дней».

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Кроме того, предлагается ограничить сроки финансирования российских энергетиков.

Компаниям и физлицам США будут запрещены «все сделки с предоставлением финансирования и другие деловые отношения с участием нового долга сроком дольше, чем на 30 дней».

Отмечается, что сейчас Сенат рассматривает несколько законопроектов об ограничениях в отношении России, в частности, о санкциях против оборонного и энергетического секторов экономики страны.

Голосование за или против новых мер состоится в Сентате 15 июня. Затем санкции должна одобрить Палата представителей, а уже после этого − Белый дом.

Антироссийские меры рассматриваются в виде поправки к законопроекту по санкциям против Ирана.

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