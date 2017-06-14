Рим просит власти Италии не пускать в город иммигрантов

 

Фото: AP/Scanpix

Мэр Рима Вирждиния Раджи попросила правительство Италии больше не присылать в город иммигрантов, так как это может привести к росту социальной напряженности. Раджи предупредила, что даже задумываться о создании новых центров по приему нелегальных мигрантов «невозможно, даже рискованно».

С 2014 года в Италию в поисках убежища прибыли по морю около 500 тысяч нелегальных мигрантов - главным образом из Северной Африки. Почти 200 тысяч человек были расселены в центрах по всей стране.

Министерство внутренних дел попросило итальянские муниципалитеты в этом году найти место для размещения еще 250 тысяч новых иммигрантов.

Ожидается, что их число вырастет по сравнению с 180 тысячами человек в прошлом году.

Согласно опросам, около половины итальянцев не хотели бы, чтобы в страну продолжали прибывать беженцы.

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Италии приходится размещать у себя большее число нелегальных иммигрантов, так как страны Северной Европы ужесточили контроль на границах, а многие страны ЕС отказываются от участия в планах по размещению 160 тысяч иммигрантов, которые приехали в Италию и Грецию.

Сейчас Евросоюз пытается через суд заставить власти Польши, Венгрии и Чехии разместить беженцев у себя.

По данным СМИ, около 40% иммигрантов в Италию могут рассчитываться на получение убежища или право остаться в стране по гуманитарным соображениям. Остальные, скорее всего, будут расценены как нелегальные экономические мигранты, подлежащие депортации.

Однако на практике организовать их высылку весьма проблематично, так как зачастую их родные страны отказываются принимать их назад.

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