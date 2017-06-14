Путин: Россия ответит на все действия НАТО

Владимир Путин
 

Владимир Путин. Фото: AP/Scanpix

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ даст адекватный ответ на действия НАТО для сохранения стратегического баланса, передает РИА Новости.

«Для нас здесь две угрозы, для России. Первая − это то, что размещение этих противоракет в непосредственной близости от наших границ в восточноевропейских странах, и вторая угроза в том, что пусковые установки антиракетные за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет», − отметил Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

По его словам,

РФ сейчас практически окружена системами ПРО и такие действия НАТО близ российских границ являются стратегической ошибкой.

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«На самом деле, это еще одна грубая большая стратегическая ошибка наших партнеров, потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ, и это будет означать ни что иное, как еще один виток гонки вооружения. При этом наш ответ будет гораздо дешевле.

Она (техника – ред.) может быть где-то более грубая, но она будет эффективной. И мы сохраним этот так называемый стратегический баланс. Баланс – это очень важная вещь», – подчеркнул российский лидер.

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