Путин: Россия ответит на все действия НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ даст адекватный ответ на действия НАТО для сохранения стратегического баланса, передает РИА Новости.

«Для нас здесь две угрозы, для России. Первая − это то, что размещение этих противоракет в непосредственной близости от наших границ в восточноевропейских странах, и вторая угроза в том, что пусковые установки антиракетные за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет», − отметил Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

По его словам,

РФ сейчас практически окружена системами ПРО и такие действия НАТО близ российских границ являются стратегической ошибкой.

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«На самом деле, это еще одна грубая большая стратегическая ошибка наших партнеров, потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ, и это будет означать ни что иное, как еще один виток гонки вооружения. При этом наш ответ будет гораздо дешевле.

Она (техника – ред.) может быть где-то более грубая, но она будет эффективной. И мы сохраним этот так называемый стратегический баланс. Баланс – это очень важная вещь», – подчеркнул российский лидер.

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