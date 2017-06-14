Три «Ж»: жестоко, жестко и жутко! Ну вот можно ли так разыгрывать людей?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/Sean Loyless

Оператор аттракциона Sling Shot (это когда капсулу с двумя людьми запускают на большой скорости по дуге наподобие гигантских качелей) решил, что будет очень смешно разыграть пару, которая уже села в кресла и ожидала старта.

В тот момент, когда их оттянули к точке запуска, работник заявляет уже сильно нервничающему парню, что ремень безопасности на его кресле завязан слишком слабо и его нужно затянуть потуже. Потом он говорит, что вообще-то ремни не затянуты на обоих креслах, и обращается к коллеге, утверждая, что оба ремня толком не привязаны.

Девушка и парень судорожно пытаются затянуть ремни, и в этот момент их запускают в небо.

Нетрудно представить, как страшно им было в первые секунды,

когда они думали, что сотрудники аттракциона не обеспечили им полную безопасность.

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