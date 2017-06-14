Экс-мэра Таллина увезли из зала суда на скорой помощи

Эдгара Сависаара увозят на скорой
 

Эдгара Сависаара увозят на скорой. Фото: Sander Ilvest/Postimees

Сегодня, 14 июня, в Харьюском уездном суде продолжились слушания по делу обвиняемого в коррупции и отстраненного от должности мэра Таллина Эдгара Сависаара. Заседание пришлось прервать, поскольку подсудимого пришлось увезти из зала суда на скророй помощи.

В среду утром Харьюский уездный суд вызвал для Эдгара Сависаара скорую помощь. По словам адвоката Сависаара Оливера Няэса, перед заседанием пульс Сависаара был 118, а давление утром 165/98. Прибывший в суд лечащий врач Сависаара Пеэп Пыддер рекомендовал суду вызвать скорую помощь, что суд и сделал.

Сотрудники скорой помощи проверили состояние здоровья Эдгара Сависаара. Судья сообщила собравшимся, что, по мнению медиков, Сависаар не сможет принять участие в сегодняшнем заседании.

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«Нам ничего не остается, кроме как завершить сегодняшнее заседание, поскольку присутствие подсудимого является обязательным», - сказала судья.

Следующее заседание состоится 8 августа. Другие подозреваемые в коррупции, Калев Калло и Александр Кофкин,

пожелали друг другу хорошего лета.

Как уже писал Русский TVNET, в Эстонии продолжились судебыне заседания по делу экс-мэра Таллина Эдгара Сависаара. Госпрокуратура Эстонии обвиняего в использовании средств городского бюджета в собственных интересах и интересах Центристской партии, а также в четырех эпизодах получения взяток и получении запрещенного пожертвования в крупном размере для Центристской партии, пишет rus.err.ee.

Согласно обвинению, в 2014 и 2015 годах Эдгар Сависаар неоднократно получал взятки имуществом и льготами, как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, в общей сложности на несколько сотен тысяч евро.

Кроме того, прокуратура считает, что Сависаар скрывал в одном из швейцарских банков около 192 тысяч евро, из которых около 174 тысяч евро он положил на счет с целью сокрытия незаконного происхождения и реального владельца денег.

Хотя адвокат Сависаара отметил, что психическое здоровье Сависаара было слабым после ампутации ноги в 2015 году, что подтверждают и относящиеся к тому времени записи врачей, глава проводившей судебно-медецинскую эскпертизу комиссии Марика Вяли подчеркнула, что соприкасавшиеся с историей болезни Сависаара врачи позже не отмечали у пациента психических проблем.

«Разумеется, умственные способности Сависаара снизились, но не в той мере, чтобы он не мог принимать участия в судебных заседаниях»,

- добавила Вяли

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