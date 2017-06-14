В Колумбии трое мужчин заключили официальный брак

В Колумбии впервые в истории был заключен официальный брак между тремя мужчинами, передает The Telegraph. Власти признали за союзом все гражданские права, которые имеют традиционные семьи, в том числе - право наследования.

Издание сообщает, что партнеры подписали все необходимые юридические документы. Супругами стали спортивный тренер Джон Алехандро Родригес, актер Виктор Уго Прада и журналист Мануэль Хосе Бермудес.

Местный юрист и

правозащитник Герман Перфетти отметил, что в Колумбии подобных союзов довольно много.

Однако официально зарегистрирован был пока только этот.

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«Это признание того, что существуют и другие виды семей», - заявил правозащитник.

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