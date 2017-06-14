В Дублине успешно прооперировали женщину, вонзившую в себя 19 иголок

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

В ирландском Дублине 32-летнюю женщину доставили в больницу с 19 иглами под кожей. Пострадавшая, которой позже диагностировали шизофрению, вонзила швейные принадлежности себе в живот и грудь. Две иглы проникли прямо в сердце.

Подробности необычного случая приводятся в отчете трех врачей больницы Коннолли, опубликованном в «Ирландском медицинском журнале». Пострадавшую сначала доставили в отделение неотложной помощи. Затем женщину с иголками под кожей срочно перевели в Матер-Хоспитал в Дублине, где в тот же день ей сделали операцию.

Иглу, попавшую в правый желудочек сердца пациентки, удалили вместе с еще двумя, угодившими в брюшную полость, пишет Independent.ie.

Операция была завершена без каких-либо осложнений.

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В отчете медики отметили, что травма пациентки была смертельно опасной. «Несмотря на то что инородное тело только частично попало в сердце, оно могло войти полностью в стенку органа из-за сильных сердечных сокращений», - пояснили проводившие операцию врачи.

Ирландка вставляла иглы в свое тело в попытке справиться с беспокойством, вызванным навязчивыми параноидальными идеями, заключили медики.


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