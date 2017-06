В Дублине успешно прооперировали женщину, вонзившую в себя 19 иголок

Подробности необычного случая приводятся в отчете трех врачей больницы Коннолли, опубликованном в «Ирландском медицинском журнале». Пострадавшую сначала доставили в отделение неотложной помощи. Затем женщину с иголками под кожей срочно перевели в Матер-Хоспитал в Дублине, где в тот же день ей сделали операцию.

Иглу, попавшую в правый желудочек сердца пациентки, удалили вместе с еще двумя, угодившими в брюшную полость, пишет Independent.ie.

Операция была завершена без каких-либо осложнений.

