Вандалы в Копенгагене облили краской Русалочку и попросили освободить Абдуллу

 

Фото: Reuters/ScanPix

В столице Дании Копенгагене вандалы облили синей и белой краской статую Русалочки — символ города. Об этом в своем Twitter сообщает местное полицейское управление.

Рядом со скульптурой на мостовой злоумышленники оставили надпись: «Освободите Абдуллу». Кто именно имеется в виду — не уточняется. По подозрению в совершении преступления разыскивается высокая светловолосая девушка.

Twitter

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Монумент не первый раз становится объектом надругательства со стороны вандалов. 30 мая неизвестные покрасили Русалочку в красный цвет. Рядом со статуей статуей появился лозунг, написанный красной краской: «Дания, защищай китов Фарерских островов».

Статуя работы датского скульптора Эдварда Эриксена была открыта в порту Копенгагена в 1913 году. Она изображает персонажа из сказки «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена. Скульптура является одним из самых известных символов Копенгагена. Ее копии установлены, в частности, в Амстердаме, Париже и Саратове.

Памятник неоднократно страдал от атак — Русалочку наряжали в хиджаб, скидывали в воду, красили в розовый цвет, обезглавливали и взрывали.


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