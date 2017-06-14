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В США неизвестный открыл стрельбу во время тренировки благотворительного бейсбольного матча с участием членов конгресса в городе Александрия, что в нескольких километрах от Вашингтона, передает телеканал NBC.

Стрелявший был вооружен, по неподтвержденным данным, полуавтоматической винтовкой. Он сделал около 50 выстрелов и вскоре был задержан.

Несколько человек получили ранения, в том числе конгрессмен от Республиканской партии Стив Скелиз и несколько помощников членов американского конгресса.

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Точное число пострадавших неизвестно, о погибших не сообщается.

Обстрел у Вашингтона

Фото: Обстрел у Вашингтона0

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших отвозят в больницы.

В конце мая вооруженный человек открыл стрельбу в американском штате Миссисипи, в результате чего погибли восемь человек, в том числе заместитель местного шерифа.

Несколько недель ранее мужчина открыл стрельбу на вечеринке около бассейна в одном из жилых комплексов города Сан-Диего в Калифорнии. В результате инцидента одна женщина была убита и еще восемь человек получили ранения.


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