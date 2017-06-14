Грибаускайте за свои деньги купила для Украины телескоп

Президент Литвы Даля Грибаускайте за собственные деньги купила один телескоп для украинских военных в АТО, заявил президент Петр Порошенко в военном госпитале в Покровке во время поездки в Донецкую область.

Он рассказал, что «несколько дней назад Грибаускайте приехала к нам в гости и сказала, что не может приехать в пустыми руками».

Порошенко рассказал, что Грибаускайте передала Украине 150 телескопов,

причем один из них приобрела за собственные средства.

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«А этот она купила за собственные деньги», – добавил Порошенко и передал его военным АТО.

«Литва была первой страной, поставившей нам летальное оружие», – напомнил также он.

Ранее сообщалось о поставках Литвы оружия Украине - в течение 2015-2016 годов было передано 150 тонн военного снаряжения, включая пулеметы.