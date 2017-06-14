Блогеру Варламову запретили въезд на Украину

 

Фото: Сайт Ильи Варламова

Известному российскому блогеру Илье Варламову запретили въезд в Украине, пишет Апостроф со ссылкой на ответ СБУ.

Напомним, Варламов публиковал репортажи из Крыма и Донецка, приехав в эти регионы в нарушение украинского законодальства.

При этом в ведомстве не уточнили, на какой именно срок ему запрещен въезд.

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Сам Варламов уже отреагировал на запрет у себя на сайте, заявив, что на самом деле никогда не посещал территории ДНР и ЛНР, а репортажи оттуда делались не им. В то же время поездку в Крым он подтвердил.

Ранее запретили въезд в Украину Артемию Лебедеву - другому известному российскому блогеру и дизайнеру.


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