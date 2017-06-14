70-летний американец ограбил банк, чтобы укрыться в тюрьме от жены

В городе Канзас-Сити в США вынесен приговор престарелому Лоуренсу Джону Рипплу, который совершил ограбление банка, чтобы надолго отдалиться от своей спутницы жизни.

Если американская Фемида учитывала первоначальные пожелания Риппла, то ей удалось вынести довольно суровый приговор. Ему назначили всего шестимесячный срок наказания, который он будет отбывать не в тюрьме, а под домашним арестом, «в объятиях» жены. Кроме того, Риппл оштрафован на 227 долларов: 100 долларов он заплатит в фонд, помогающий жертвам ограбления, а 127 долларов станут суточной компенсацией работникам банка, которых после ограбления отправили по домам. Кроме того, Рипплу назначили трехлетний испытательный срок и 50 часов общественных работ, пишет The Kanzas City Star.

Как следует из материалов курьезного уголовного дела, в сентябре 2016 года Лоуренс Риппл пришел в филиал Bank of Labor в Канзас-Сити и передал кассиру записку, в которой было написано: «У меня есть оружие, давай мне деньги». Работник банка выдал ему 2924 доллара, однако грабитель и не думал скрываться. Риппл сел на стул в вестибюле банка и стал дожидаться полиции.

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Оказалось, что записку с угрозой и требованием денег пенсионер написал дома во время ссоры с супругой. При этом мужчина заявил ей, что скорее окажется в тюрьме, чем вернется домой под опеку своей благоверной.

Как выяснилось, Риппл страдал от депрессии, вызванной лекарствами, которые он принимал после операции на сердце (шунтирования), выполненной в 2015 году. В период следствия он прошел курс лечения и теперь раскаивается в своем поступке. В настоящий момент Лоуренс уже не ищет способов самоизоляции.

«Теперь я чувствую себя прекрасно»,

- говорит мужчина.

Ранее Риппл, которому к настоящему времени исполнился 71 год, ни разу не попадал в поле зрения полиции. Он был примерным семьянином и воспитывал четырех приемных детей. Во вторник мужчина пришел в суд на зачтение приговора в сопровождении некогда ненавистной жены и других родственников. Риппл извинился перед кассиром банка и его начальством, которые пострадали из-за его семейных неурядиц.

Лоуренс сказал, что решение отправить его в тюрьму вряд ли будет удачным, поскольку это станет наказанием не столько для него, сколько для его супруги.