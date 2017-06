Стрельба в Сан-Франциско: погибли двое

Сообщается, есть пострадавшие, а открывший стрельбу был ликвидирован.

NBC со ссылкой на источники пишет о двух погибших при стрельбе.

FULL STORY: At least 2 people killed and 3 others wounded in shooting at UPS facility in San Francisco https://t.co/SqrQcZifwk pic.twitter.com/hHoflt3yLw— NBC News (@NBCNews) 14 июня 2017 г.