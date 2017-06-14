Стрельба в Сан-Франциско: погибли двое

 

Фото: AP/Scanpix

В Сан-Франциско на территории логистической компании United Parcel Service произошла стрельба, передает Reuters.

Сообщается, есть пострадавшие, а открывший стрельбу был ликвидирован.

NBC со ссылкой на источники пишет о двух погибших при стрельбе.

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В то же время ABC News передает со ссылкой на очевидцев, что всего было 5-8 выстрелов. Точное число пострадавших и их состояние пока неизвестно.

Отметим, что сегодня также произошла стрельба в штате Вирджиния во время тренировки благотворительного бейсбольного матча с участием членов конгресса.

Пострадали пять человек, в том числе конгрессмен Стив Скалис. Стрелок получил ранения и был задержан, однако позже скончался. В его соцсетях обнаружили множество гневных постов в адрес Дональда Трампа.

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